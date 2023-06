Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε... μπάνιο τον Τζακ Γκρίλις με σαμπάνια, ενώ ο Άγγλος μεσοεπιθετικός έκανε live στο Instagram.

Τις στιγμές της ζωής τους ζουν οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι! Οι Πολίτες μετά και την κατάκτηση του Champions League έκαναν ένα ιστορικό τρεμπλ και τη Δευτέρα (12/6) το πανηγύρισαν με τον κόσμο τους κατά την καθιερωμένη παρέλαση των τροπαίων στην πόλη.

Ενδεικτικό της... ξέφρενης κατάστασης που είναι οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν όταν ο Τζακ Γκρίλις έκανε live στο Instagram και ο Έρλινγκ Χάαλαντ τον «έλουσε» με σαμπάνια.

Erling Haaland really poured champagne on Jack Grealish during Man City's parade 😂👏



