Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στη Λιντς, με το κλαμπ να επιβεβαιώνει πως η Aser Ventures του Αντρέα Ραντριτσάνι κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση της ομάδας στην 49ers Enterprises.

Νέα εποχή ξημερώνει για τη Λιντς Γιουνάιτεντ! Μετά και τον μαθηματικό υποβιβασμό τους στην Championship, τα Παγώνια αλλάζουν ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς είναι πλέον έτοιμα να περάσουν στα χέρια της 49ers Enterprises.

Στη σύντομη ανακοίνωση που εκδόθηκε από το κλαμπ έγινε γνωστό πως η Aser Ventures του Αντρέα Ραντριτσάνι κατέληξε σε deal με το Αμερικανικό consortium για την πώληση του κλαμπ, δίχως πάντως να γίνεται κάποια αναφορά στο ποσό που συμφωνήθηκε.

Οι Αμερικανοί βέβαια δεν είναι άγνωστοι για τη Λιντς, μιας και είχαν φροντίσει να εξαγοράσουν τις πρώτες μετοχές τους στην ομάδα πίσω στο 2018, προτού αποφασίσουν τελικά να εστιάσουν στο πλειοψηφικό πακέτο.

«Η Λιντς Γιουνάιτεντ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της Aser Ventures και της 49ers Enterprises για την αγορά του συλλόγου. Και τα δύο μέρη συνεχίζουν να εργάζονται για τις λεπτομέρειες, και περαιτέρω ενημερώσεις θα δοθούν σύντομα.

Όλη μας η εστίαση παραμένει στη γρήγορη επιστροφή στην Premier League. Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας. Προχωράμε μπροστά μαζί» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πλέον απομένει να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για την επισημοποίηση της εποχής 49ers Enterprises στο δυτικό Γιόρκσαϊρ, οι οποίοι είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν και την εξαγορά δεύτερης αθλητικής ομάδας μετά τους San Francisco 49ers στο NFL.

