Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Μέισον Μάουντ είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία, σύμφωνα με την Telegraph, ετοιμάζεται να προσφέρει στην Τσέλσι 60 εκατομμύρια λίρες για τον Άγγλο μέσο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά και τον χαμένο τελικό του FA Cup απέναντι στη Σίτι δείχνει να επικεντρώνεται πλήρως στο χτίσιμο της επόμενης μέρας. Και προκειμένου αυτή να είναι πιο «λαμπερή» ο Έρικ Τεν Χαγκ χρειάζεται τον παίκτη που θα αλλάξει τα δεδομένα στη μεσαία γραμμή της ομάδας του.

Ο Ολλανδός είχε ήδη ξεχωρίσει την περίπτωση του Μέισον Μάουντ και ο σύλλογος πριν μερικές ημέρες έφτασε σε συμφωνία με τον Άγγλο. Όπως μεταδίδει η Telegraph όμως, οι Κόκκινοι Διάβολοι θέλουν να «τελειώσουν» άμεσα την υπόθεση και ετοιμάζουν πρόταση 60 εκατομμυρίων προς την Τσέλσι.

