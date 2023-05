Τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της Τσέλσι πέρασαν κι επίσημα στον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Μπλε με συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών.

Η καταστροφική παρθενική σεζόν της εποχής Μπόελι στην Τσέλσι ολοκληρώθηκε και δεν χρειάστηκε να περάσουν ούτε 24 ώρες για να επισημοποιηθεί η αλλαγή σελίδας.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αποτελεί και τυπικά τον νέο τεχνικό των Μπλε επιστρέφοντας έτσι στους πάγκους μετά το 2021 και στην Premier League μετά το 2019, για να αναλάβει το απαιτητικό έργο της μετατροπής του ακριβού κι εντυπωσιακού ρόστερ των Λονδρέζων σε ομάδα.

Ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της Παρί Σεν Ζερμέν υπέγραψε το συμβόλαιό του την Κυριακή (28/5), το οποίο και θα έχει διάρκεια ως το 2025 και με οψιόν ανανέωσης και για τρίτο χρόνο.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!