Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Τσέλσι σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αγγλικά μέσα.

Τσέλσι και Ποτσετίνο είχαν φτάσει σε συμφωνία πριν από λίγες μέρες και την Κυριακή (28/05) έπεσαν και οι υπογραφές μεταξύ των δύο πλευρών για να οριστικοποιηθεί η μεταξύ τους συμφωνία. Το μόνο που μένει είναι η επίσημη ανακοίνωση των Λονδρέζων.

Η χρονική διάρκεια του νέου του συμβολαίου με την ομάδα του Τοντ Μπόελι θα είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Υπενθυμίζουμε πως ο 51χρονος τεχνικός βρισκόταν χωρίς ομάδα απ' όταν έμεινε ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι του 2022.

BREAKING: Mauricio Pochettino has signed a contract to become the next Chelsea manager 🔵 pic.twitter.com/5QFCgCSlLx