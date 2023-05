Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κρίσταλ Πάλας αλλά είχε ήδη σωθεί και μετά το πέρας του αγώνα υπήρξε πανηγυρικό κλίμα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να μείνει στη Premier και αυτό το είχε πετύχει πριν την ισοπαλία με την Πάλας. Μετά το τέλος του αγώνα στελέχη της Φόρεστ όπως ο Κούλης Δουρέκας και ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας και των παικτών για να τους συγχαρούν για το κλείσιμο της σεζόν.

