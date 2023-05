Ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο με την Μάντσεστερ Σίτι ο Κάρσον των μηδέν συμμετοχών

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 37χρονο Σκοτ Κάρσον, ο οποίος δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι των «πολιτών» φέτος.

Ο λόγος της ύπαρξής τους στην ομάδα αφορά κυρίως τα αποδυτήρια, αλλά και την βοήθεια που δίνει στους υπόλοιπους τερματοφύλακες κατά την διάρκεια των προπονήσεων.

Αγωνίζεται στους «πολίτες» από το καλοκαίρι του 2019 κι έχει πραγματοποιήσει συνολικά μόλις δύο συμμετοχές με την γαλάζια φανέλα στα τέσσερα αυτά χρόνια.

.@SCarsonOfficial has signed a one-year contract extension, keeping him at City until the summer of 2024! 🙌