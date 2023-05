Σαλάχ: «Είμαι συντετριμμένος, αποτύχαμε»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ με ανάρτηση του στα Social Media εξέφρασε την απογοήτευση του για το γεγονός πως η Λίβερπουλ μετά από έξι χρόνια έμεινε εκτός Champions League και ξεκαθάρισε πως πρόκειται για αποτυχία.

Η Λίβερπουλ μετά από έξι διαδοχικές σεζόν έμεινε εκτός Champions League, για πρώτη φορά επί ημερών του Γιούργκεν Κλοπ. H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε με 4-1 την Τσέλσι, κλείδωσε την τέταρτη θέση και έστειλε την διαχρονικά μεγάλη της αντίπαλο στο Europa League.

Ο σταρ των Reds Μοχάμεντ Σαλάχ με ανάρτηση του στα Social Media εξέφρασε την απογοήτευση του για την φετινή «αποτυχία» γράφοντας: «Είμαι εντελώς συντετριμμένος. Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία για αυτό. Είχαμε όλα όσα χρειαζόμασταν για να φτάσουμε στο Champions League της επόμενης χρονιάς και αποτύχαμε. Είμαστε η Λίβερπουλ και η πρόκριση στην διοργάνωση είναι το ελάχιστο. Λυπάμαι αλλά είναι πολύ νωρίς για μια ανεβαστική ή αισιόδοξη ανάρτηση. Απογοητεύσαμε εσάς και τους εαυτούς μας».

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM