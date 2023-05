Η Λίβερπουλ ύστερα από έξι χρόνια δεν θα είναι στους ομίλους του Champions League, καθώς έπειτα από την νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι οι Κόκκινοι Διάβολοι πήραν το τέταρτο εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Έμοιαζε δεδομένο και πλέον «τελείωσε» μαθηματικά. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήθελε έναν βαθμό κόντρα στην Τσέλσι για να κλειδώσει το τέταρτο εισιτήριο της Premier League για τους ομίλους του επόμενου Champions League και τα κατάφερε με το πάραπάνω. Οι Κόκκινοι Διάβολοι νίκησαν με 4-1 τους Λονδρέζους και θα ακολουθήσουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τις Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ και Νιούκαστλ.

Η Λίβερπουλ πλέον «σφράγισε» την 5η θέση και θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στους ομίλους του Europa League, όπως και η 6η Μπράιτον. Οι Reds έμειναν εκτός τετράδας μετά από έξι χρόνια και πρώτη φορά επί εποχής Γιούγκεν Κλοπ. Τελευταία παρουσία της Λίβερπουλ στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA ήταν τη σεζόν 2015-16 όταν έφτασε στον τελικό αλλά έχασε από τη Σεβίλλη.

🚨🚨| For the first time under Jurgen Klopp, Liverpool have FAILED to qualify for the Champions League. https://t.co/UXwiD8OXVC pic.twitter.com/wn3lzJvR9e