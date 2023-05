Με… πάρτι κόντρα στην αναποτελεσματική Τσέλσι (4-1), η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξασφάλισε και μαθηματικά την επιστροφή της στο Champions League μετά από απουσία μιας σεζόν – Πάνω σε φορείο και με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε ο τραυματίας Άντονι, εννέα ημέρες πριν από τον τελικό Κυπέλλου με την Σίτι (03/06).

Γλυκόπικρη γεύση είχε για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η εμφατική νίκη επί της απελπιστικής Τσέλσι (4-0). Από την μια, εξασφάλισε και μαθηματικά την επιστροφή της στο Champions League ύστερα από απουσία μιας σεζόν, αλλά από την άλλη έχασε με (πιθανότατα σοβαρό) τραυματισμό τον Άντονι, εννέα ημέρες πριν από το μεγάλο ραντεβού με την συμπολίτισσα Σίτι στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας (03/06).

Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές η ενδεκάδα των Κόκκινων Διαβόλων, με τον Μάρκους Ράσφορντ να επιστρέφει στην αποστολή μετά από απουσία δύο αγώνων λόγω τραυματισμού και ίωσης και τους Λισάντρο Μαρτίνες – Μάρτσελ Σάμπιτσερ σταθερά εκτός.

Σε ένα από τα τελευταία του παιχνίδια στον πάγκο των Μπλε, ο Φρανκ Λάμπαρντ δεν είχε και πάλι στη διάθεσή του τους Ρις Τζέιμς, Μαρκ Κουκουρέγια, Μπεν Τσίλγουελ, Μέισον Μάουντ, Ματέο Κόβατσιτς και Ενγκολό Καντέ.

Γκολ ο Κασεμίρο με το «καλησπέρα»

Αμφότερες οι ομάδες μπήκαν με διάθεση και την Τσέλσι να χάνει την πρώτη, μεγάλη ευκαιρία μόλις στο τέταρτο λεπτό, με τον Μιχάιλο Μούντρικ να εκτελεί απελπιστικά άστοχα, ύστερα από εξαιρετική σέντρα του Λιούις Χολ.

Και, από το πιθανό 0-1, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα περάσαμε στο… πραγματικό 1-0. Άψογη εκτέλεση φάουλ του Κρίστιαν Έρικσεν από τα αριστερά στην περιοχή, κεφαλιά του Κασεμίρο από το ύψος του πέναλτι και γκολ για τους γηπεδούχους μόλις στο έκτο λεπτό.

Η Τσέλσι, η οποία πλήρωνε τις αμυντικές της αδυναμίες και τα άσχημα τελειώματα, άγγιξε και πάλι το γκολ λίγο αργότερα, αυτή την φορά με… δράστη τον Κάι Χάβερτς και τον Λάμπαρντ να απελπίζεται, αφού η ομάδα του είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά ήταν και ανώτερη σε γενικές γραμμές.

Τα δάκρυα του Άντονι και το 2-0

Η Γιουνάιτεντ, βεβαίως, ήξερε πολύ καλύτερα τι να κάνει την μπάλα και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για δεύτερο γκολ με τον Αντονί Μαρσιάλ και τον Άντονι, πριν από την συμπλήρωση του εικοσαλέπτου.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, όμως, είχε ραντεβού με την ατυχία στο 24’, όταν ύστερα από δυνατό τάκλιν του Τρέβο Σαλόμπα, χτύπησε τον αστράγαλό του. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που αποχώρησε σε φορείο και με δάκρυα στα μάτια, καταλαβαίνοντας ότι μόνο με… θαύμα θα προλάβει τον τελικό του Κυπέλλου με τη Μάντσεστερ Σίτι το μεθεπόμενο Σάββατο (03/06).

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να χάνουν ευκαιρίες με Χάβερτς. Μούντρικ και Κόνορ Γκάλαγκερ (εις διπλούν ο τελευταίος), με τους γηπεδούχους να τους τιμωρούν στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Κασεμίρο βρήκε με εξαιρετική μπαλιά τον Τζέιντον Σάντσο μέσα στην περιοχή και αυτός έδωσε έτοιμο το 2-0 στον Μαρσιάλ.

Μπρούνο και Ράσφορντ τα κερασάκια, ο Φέλιξ την… τιμή

Στην ανάπαυλα, ο Λουκ Σο αποχώρησε λόγω ελαφρών ενοχλήσεων στην πλάτη (δεν κινδυνεύει η συμμετοχή του στον τελικό), με τους δύο προπονητές να εξαντλούν τις αλλαγές στη διάρκεια του δευτέρου μέρους, στο οποίο η Τσέλσι μπήκε και πάλι δυνατά, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η Γιουνάιτεντ ήλεγχε τον ρυθμό, δημιούργησε και αυτή προϋποθέσεις και τελείωσε οριστικά το ματς στο 72’, όταν ο Γουέσλι Φοφανά ανέτρεψε τον Μπρούνο Φερνάντες μέσα στην περιοχή και ο Πορτογάλος μετέτρεψε με ψυχραιμία το πέναλτι στο 3-0.

Η άμυνα της Τσέλσι… έμπαζε από παντού και πέντε λεπτά αργότερα, ο Ράσφορντ το εκμεταλλεύτηκε για να νικήσει τον Κέπα και να γίνει ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ, μετά τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι την σεζόν 2012-13, που φτάνει τα τριάντα γκολ σε μια σεζόν (σε όλες τις διοργανώσεις), αλλά και ο πρώτος μετά τον Γουέιν Ρούνεϊ την 2009-10 που φτάνει τα είκοσι στο «Ολντ Τράφορντ».

Το 4-0, το οποίο θα μπορούσε να γίνει και 5-0 εάν το σουτ του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο δεν σταματούσε στο οριζόντιο δοκάρι (84’), αδικούσε την Τσέλσι, αλλά ταυτόχρονα καταδείκνυε και την καταστροφική σεζόν των Μπλε, την χειρότερη εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Αυτή, άλλωστε, ήταν η 22η ήττα τους σε όλες τις διοργανώσεις (!), η χειρότερη επίδοση σε μια σεζόν από την 1978-79, όταν η ομάδα είχε συνολικά 29 ήττες (αριθμός – ρεκόρ) και, μάλιστα, είχε υποβιβαστεί.

Για την… τιμή των όπλων, στο 89’ ο Ζοάο Φέλιξ τελείωσε με κλάση την πάσα του Χακίμ Ζίγιες, με τους φίλους της ομάδας να τραγουδούν ειρωνικά «βάλαμε ένα γκολ», προτού ο Κέπα αποτρέψει την πεντάρα σε προσπάθεια του Γκαρνάτσο.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Έρικ Τεν Χαγκ): Ντε Χέα – Ουάν Μπισάκα, Βαράν, Λίντελοφ, Σο (46’ λ. τρ. Μαλάσια) – Κασεμίρο, Έρικσεν (70’ Φρεντ) – Άντονι (27’ λ. τρ. Ράσφορντ), Μπρούνο Φερνάντες (86’ ΜακΤόμινεϊ), Σάντσο – Μαρσιάλ (70’ Γκαρνάτσο).

Τσέλσι (Φρανκ Λάμπαρντ): Κέπα – Αθπιλικουέτα, Σαλόμπα, Γουέσλι Φοφανά, Χολ – Τσουκβουεμέκα (82’ Λόφτους – Τσικ), Έντσο Φερνάντες, Γκάλαγκερ (82’ Νταβίντ Ντάτρο Φοφανά) – Μαντουέκε (82’ Ζίγιες), Χάβερτς (64’ Ζοάο Φέλιξ), Μούντρικ (64’ Πούλισικ).

