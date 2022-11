Ο επιθετικός της Μπρέντφορντ, Ιβάν Τόνεϊ, κατηγορήθηκε επισήμως από την FA για παράνομο στοιχηματισμό, αφού φέρεται πως έχει στοιχηματίσει 232 φορές τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια.

Ο Ιβάν Τόνεϊ στα γήπεδα βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και πριν τη διακοπή «χάρισε» στην ομάδα ένα τρομερό «διπλό» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Έξω από αυτά φαίνεται πως θα μπει σε νομικές περιπέτειες. Συγκεκριμένα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας απήγγειλε και επισήμως κατηγορίες εις βάρος του ποδοσφαιριστής, για παραβίαση του κανόνα Ε8 που ορίζει πως οι επαγγελματίες παίκτες απαγορεύεται να εμπλακούν με οποιαδήποτε μορφή στοιχηματισμού. Ο 26χρονος φέρεται πως έχει, παράνομα, τοποθετήσει στοιχήματα σε 232 περιπτώσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια και κλήθηκε σε απολογία με προθεσμία τις 24 Νοεμβρίου.

Ivan Toney charged with misconduct. Alleged that he breached FA rules on betting 232 times in a four year period. pic.twitter.com/azmEtotQy3