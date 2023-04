Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Telegraph οι άνθρωποι της Τσέλσι σκοπεύουν να προσφέρουν στον Ρομέλου Λουκάκου την επιλογή να παραμείνει την επόμενη σεζόν στο Λονδίνο.

Ο Ρομέλου Λουκάκου τις τελευταίες εβδομάδες έχει βρει εκ νέου τον καλό του εαυτό και έχει κερδίσει τη θέση του στο επιθετικό δίδυμο της Ίντερ στο πλευρό του Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο θηριώδης σέντερ φορ είναι δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν από την Τσέλσι και δεν αποκλείεται να τον δούμε ξανά να αγωνίζεται με τους Μπλε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ματ Λο της Telegraph οι Λονδρέζοι σκοπεύουν να δώσουν στον διεθνή επιθετικό την ευκαιρία να είναι στο ρόστερ της επόμενης σεζόν υπό τις οδηγίες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο (αν φυσικά ολοκληρωθεί το deal) και να δώσουν μια νέα ευκαιρία στη συνεργασία τους. O Λουκάκου έχει σε ισχύ συμβόλαιο με τους Μπλε μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Romelu Lukaku would be offered Chelsea lifeline under Mauricio Pochettino.



