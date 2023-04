Άσχημα τα νέα για την Τσέλσι, η οποία θα «χάσει» τον Ρις Τζέιμς για το υπόλοιπο της σεζόν, την ώρα που ο τραυματισμός του Μέισον Μάουντ θα τον κρατήσει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι την τελευταία αγωνιστική.

Σοβαρά πλήγματα για τις ευρωπαϊκές ελπίδες της Τσέλσι! Οι Μπλε παλεύουν για την έξοδό τους στο Europa ή το Conference League, όμως απέχουν 12 βαθμούς από την εξάδα, ενώ με τον Φρανκ Λάμπαρντ στον πάγκο τους ακόμα δεν έχουν νίκη.

Στο ήδη υπάρχον... βουνό ωστόσο, ήρθαν να προστεθούν δύο πολύ σημαντικοί τραυματισμοί. Ο πολύτιμος και κατά κανόνα βασικός δεξιός μπακ των Λονδρέζων, Ρις Τζέιμς, αποκόμισε πρόβλημα στον ιγνυακό τένοντα μετά το παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και εξαιτίας αυτού θα αναγκαστεί να απουσιάσει για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ταυτόχρονα, ο Μέισον Μάουντ, το μέλλον του οποίου στους Μπλε παραμένει αβέβαιο, ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό στη βουβωνική χώρα και, σύμφωνα με δηλώσεις του Λάμπαρντ, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα δώσει το «παρών» στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στη Νιουκάστλ (28/05).

