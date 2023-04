Οι παίκτες της Τότεναμ με επίσημη ανακοίνωσή τους απολογήθηκαν στους οπαδούς τους για την ντροπιαστική εκτός έδρας ήττα απέναντι στη Νιουκάστλ, ενώ ενημέρωσαν πως θα επιστρέψουν στους οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο το αντίτιμο των εισιτηρίων.

Η... σκόνη της προ ημερών εξευτελιστικής ήττας που γνώρισε η ομάδα ακόμα δεν έχει «κάτσει» στον πλανήτη Τότεναμ! Οι Λονδρέζοι βρέθηκαν στο «St' James's Park» για να αντιμετωπίσουν τη Νιουκάστλ σε ένα πολύ κρίσιμο ματς όσον αφορά την τετράδα όμως δεν μπήκαν ποτέ στο γήπεδο και στο 21ο λεπτό βρέθηκαν να χάνουν με 5-0! Το παιχνίδι εν τέλει έληξε 6-1 υπέρ των Magpies, με τους Spurs να βιώνουν ένα από τα χειρότερα απογεύματα της ιστορίας τους.

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους φίλους τους, οι οποίοι έκαναν το μακρινό ταξίδι μέχρι τον αγγλικό βορρά και είδαν την ομάδα τους να συντρίβεται με αυτόν τον τρόπο. Για αυτόν τον λόγο, όπως ανακοίνωσαν επίσημα, οι παίκτες της Τότεναμ θα αποζημιώσουν τους που πιστούς βρέθηκαν στις κερκίδες του «St' James's Park», επιστρέφοντάς τους το αντίτιμο των εισιτηρίων τους.

The players have a message for our fans who went to Newcastle on Sunday... pic.twitter.com/HFfmo8R2iH