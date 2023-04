Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά από ημέρες επαφών αποφάσισε να πει «όχι» στην Τσέλσι, η οποία πλέον στρέφεται στις υπόλοιπες επιλογές της λίστας της.

«Ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις της Τσέλσι με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Μετά την απόλυση του Γκρέιαμ Πότερ ο Γερμανός τεχνικός ήταν στην κορυφή της λίστας των Μπλε, οι δυο πλευρές είχαν συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα, όμως εν τέλει ο πρώην κόουτς της Μπάγερν Μονάχου ενημέρωσε πως πλέον δεν ενδιαφέρεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μπλε.

EXCLUSIVE: Julian Nagelsmann has now withdrawn from the race to become the new Chelsea head coach — it looks like it’s his final decision. 🚨🔵 #CFC



German coach is said to be no longer available after multiple round of talks.



Nagelsmann was top candidate for the job. pic.twitter.com/vkU5zcxISH