Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί ο Βινσέν Κομπανί βρίσκεται στην τελική λίστα των υποψήφιων προπονητών για τον πάγκο της Τσέλσι.

Ο Φρανκ Λάμπαρντ έχει αναλάβει χρέη υπηρεσιακού τεχνικού στην αγαπημένη του Τσέλσι, όμως οι διεργασίες για την αναζήτηση νέου προπονητή για... μόνιμη βάση συνεχίζονται. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είναι εξ αρχής το φαβορί, συζητήσεις γίνονται και με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Αγγλία στην «shortlist» βρίσκεται η περίπτωση του Βινσέν Κομπανί.

O 37χρονος άλλοτε ηγέτης της Μάντσεστερ Σίτι ξεκίνησε το 2019 ως παίκτης προπονητής στην Άντερλεχτ, το καλοκαίρι ανέλαβε την Μπέρνλι της Championship και την οδήγησε σε άμεση επάνοδο στην Premier League. Οι Κλάρετς κλείδωσαν την άνοδο τους από την 40η αγωνιστική, όταν νίκησαν 2-1 την Μίντλεσμπρο εκτός έδρας και έφτασαν στο +21 από την 3η Λούτον. Η ομάδα του Κομπανί διαθέτει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 80 γκολ, την καλύτερη άμυνα με 32 γκολ παθητικό, ενώ 19 φορές έχει κρατήσει την εστία ανέπαφη.

🚨 BREAKING 🚨



Vincent Kompany is on the shortlist to be the new Chelsea head coach pic.twitter.com/0k7A6XTmmP