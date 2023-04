Ο προπονητής της Έβερτον Σον Ντάις απέτισε ένα συγκινητικό φόρο τιμής στους 97 οπαδούς της Λίβερπουλ που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία του Χίλσμπορο.

Ένας 17χρονος Σον Ντάις ήταν παρών στο στάδιο στις 15 Απριλίου 1989 όταν συνέβη η τραγωδία, καθώς ήταν μέλος της ομάδας νέων της Νότιγχαμ Φόρεστ εκείνη την εποχή. Στις σημειώσεις του προγράμματός του ενόψει του αγώνα της Έβερτον εναντίον της Φούλαμ το Σάββατο (16/04), το αφεντικό των Toffees έγραψε ένα μήνυμα φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους εκείνη τη μαύρη ημέρα.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Σήμερα, στην 34η επέτειο της καταστροφής του Χίλσμπορο, θυμόμαστε τα 97 θύματα που έχασαν τραγικά τη ζωή τους στην τραγωδία. Γνωρίζω τη σημασία που έχει για όλους στην Έβερτον να στέκονται πάντα πλάι με τη Λίβερπουλ για να θυμούνται τους αθώους οπαδούς που πέθαναν βλέποντας την ομάδα που αγαπούσαν. Ήμουν στο Χίλσμπορο με την ομάδα νέων της Νότιγχαμ Φόρεστ εκείνη την τραγική μέρα και είναι δύσκολο να βρω λέξεις για να περιγράψω τη θλίψη αυτού που συνέβη. Οι σκέψεις μας συνεχίζουν να είναι με τις οικογένειες και τους πολλούς φίλους όλων εκείνων που χάθηκαν. Θυμόμαστε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

"I was at Hillsborough with Nottingham Forest’s youth team on that tragic day and it is difficult to find the words to describe the sadness of what took place."



Sean Dyche pays personal tribute to the 97 @LFC fans lost as a result of the devastating events 34 years ago today.