Ρεκόρ για τον Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος με το γκολ του κόντρα στη Μπάγερν έφτασε τα 45 φέτος σε όλες τις διοργανώσεις κι έγινε ο ποδοσφαιριστής της Premier League με τα περισσότερα τέρματα σε μια αγωνιστική περίοδο!

Η λέξη «φρένο» δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του Έρλινγκ Χάαλαντ! Ο Νορβηγός επιθετικός δεν σταματά να σκοράρει από τότε που πάτησε το πόδι του στο Μάντσεστερ και τελευταίο του θύμα έπεσε η Μπάγερν.

Ο Νορβηγός killer έγραψε το 3-0 για τη Μάντσεστερ Σίτι με προβολή στο 77΄ για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του, καταρρίπτοντας παράλληλα ένα ιστορικό ρεκόρ.

Με το γκολ υπ΄αριθμόν 45 τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, ο Χάαλαντ έγινε ο ποδοσφαιριστής της Premier League με τα περισσότερα τέρματα σε μια αγωνιστική περίοδο, πατώντας σε ακόμα μια κορυφή.

Κι αν λάβουμε υπόψιν την... αχόρταγη όρεξή του, μάλλον αυτό το ρεκόρ δεν πρόκειται να είναι και το τελευταίο του.

