Ο Ντιν Σμιθ στον πάγκο της Λέστερ μέχρι το τέλος της σεζόν

Ο Ντιν Σμιθ είναι ο νέος προπονητής της Λέστερ μέχρι το φινάλε της σεζόν, ο οποίος θα αναλάβει την «καυτή πατάτα» της μάχης του υποβιβασμού που δίνει η ομάδα.

Η Λέστερ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ντιν Σμιθ. Ο 52χρονος Άγγλος τεχνικός έμεινε ελεύθερος τον Δεκέμβριο που μας πέρασε από την Νόριτς ενώ στο παρελόν έχει προπονήσει και τις Άστον Βίλα, Μπρέντφορντ και Γουόλσολ.

Οι «Αλεπούδες», που έλυσαν πρόσφατα την συνεργασία τους με τον Μπρέντναν Ρότζερς, βρίσκονται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 25 βαθμούς και απέχουν μόλις δύο από την 17η Έβερτον, που είναι ακριβώς πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Άγγλος τεχνικός αναμένεται να ντεμπουτάρει στον πάγκο της Λέστερ στο ματς με την Μάντσεστερ Σίτι το Μεγάλο Σάββατο (15/04-19:30).

Welcome to the Club, Dean 🦊 pic.twitter.com/OmfNeQ2Q3B