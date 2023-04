Τις διαδικασίες αναζήτησης του νέου της προπονητή, μετά την απόλυση του Γκρέιαμ Πότερ, έχει βάλει μπρος η Τσέλσι, η οποία, σύμφωνα με την Telegraph, ήδη έχει έρθει σε επικοινωνία με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν και τον Λουίς Ενρίκε.

Ο Γκρέιαμ Πότερ είναι παρελθόν από το «τιμόνι» της Τσέλσι και οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου ήδη έχουν στρωθεί στη δουλειά προκειμένου να εντοπίσουν τον εκλεκτό τους, τον τρίτο προπονητή που θα κάτσει στην άκρη του πάγκου τους μέσα στη σεζόν.

Φαίνεται πως αυτή τη φορά οι Μπλε θα πάρουν περισσότερο χρόνο για να βρουν τον κατάλληλο τεχνικό, αλλά με τα «δυνατά» ονόματα των ελεύθερων προπονητών να είναι αρκετά, ήδη υπάρχουν εξελίξεις. Οι Γιούλιαν Νάγκελσμαν και Λουίς Ενρίκε που αυτή τη στιγμή βρίσκονται χωρίς δουλειά άμεσα βρέθηκαν στην κορυφή της σχετικής λίστας, ωστόσο, σύμφωνα με την Telegraph, ο λονδρέζικος σύλλογος ήρθε σε επαφή τόσο με τον Γερμανό όσο και με τον Ισπανό.

