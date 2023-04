Σύμφωνα με το «Bloomberg», άνθρωποι της αγγλικής κυβέρνησης εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τον Χαμάντ Αλ Τανί, που θέλει να αποκτήσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το «Bloomberg» αποκάλυψε πως ο σεΐχης Γιασίμ μπιν Χαμάντ Αλ Τανί φαίνεται πως έχει έναν ακόμη αντίπαλό στην «μάχη» που δίνει για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά αυτός δεν είναι άλλος επίδοξος αγοραστής, όπως ο Τζιμ Ράτκλιφ, αλλά η ίδια η αγγλική κυβέρνηση.

Όπως εξηγεί το μέσο, υπάρχουν φωνές στο εσωτερικό της κυβέρνησης που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον Καταριανό επιχειρηματία εξαιτίας ενός προστίμου ύψους 1,6 εκατ. ευρώ που είχε επιβληθεί το 2016 από την Τράπεζα της Αγγλίας στο βρετανικό παράρτημα της Qatar Islamic Bank, της οποίας ο ίδιος είναι πρόεδρος από το 2006.

Δεν φαίνεται πως η κυβέρνηση θα παρέμβει για να μπλοκάρει την συμφωνία, ωστόσο είναι πιθανό να ασκηθούν πιέσεις στους αρμόδιους υπουργούς που είναι υπεύθυνοι για την υπόθεση αυτή κι εκείνοι με την σειρά να αναγκάσουν την Premier League να υποβάλλει τις δικές της ερωτήσεις σχετικά με το συμβάν αυτό κατά την ενδελεχή έρευνα που θα κάνει.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναζήτηση μιας ισορροπίας ανάμεσα στην επιθυμία της να καταστήσει την Μεγάλη Βρετανία ένα ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις και από την άλλη στην ανάγκη να προστατέψει το ποδόσφαιρο από ιδιοκτήτες που ίσως βάλουν μία ομάδα σε κίνδυνο.

Ο σεΐχης Γιασίμ μπιν Χαμάντ Αλ Τανί ηγείται ενός κονσόρτιουμ, που κάποιοι θεωρούν πως θα καταβάλει την υψηλότερη προσφορά για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία είναι πιθανό να φτάσει περισσότερα από 5,7 δις ευρώ.

🧵 NEW: UK government officials have privately flagged concerns about Manchester United bidder Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, according to people familiar with the matter



Here's what we know ⬇️ pic.twitter.com/STcvQcb4ys