Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει «μπλεχτεί» στη μάχη της παραμονής στην Premier League και σύμφωνα με την Telegraph ο Στιβ Κούπερ θα μπορούσε να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στο κρίσιμο ματς κόντρα στη Γουλβς (01/04).

Μετά τον άθλο της ανόδου στην Premier League, η Νότιγχαμ Φόρεστ σε δύο μεταγραφικές περιόδου προχώρησε σε 30 προσθήκες προκειμένου να «χτίσει» ένα ρόστερ ικανό να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας. Κι ενώ για καιρό φαινόταν πως πράγματι μπορεί να εξασφαλίσει τη σωτηρία της, το κακό σερί των τελευταίων αγώνων (έχει να νικήσει από τις 5 Φλεβάρη) την... παρέσυρε στη μάχη της ουράς.

Με βάση τα αγγλικά Μέσα, τα επόμενα κρίσιμα ματς ενδέχεται να φέρουν εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας. Η Φόρεστ αντιμετωπίζει τη Γουλβς (01/04-17:00) όντας στη 16η θέση έναν βαθμό μακριά της και μόλις δύο πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Σύμφωνα με την Telegraph μάλιστα, το παιχνίδι κόντρα στους Λύκους μπορεί να κρίνει το μέλλόν του κόουτς Στιβ Κούπερ, ο οποίος φαίνεται πως παίζει τη... θέση του, αφού η διοίκηση των Ρεντς, παρά την ανανέωσή του τον Οκτώβριο, επιθυμεί να κρατήσει την ομάδα στην Premier League πάση θυσία.

Βέβαια, ο 43χρονος έχει την υποστήριξη των φίλων των Ρεντς και μεγάλο μέρος τους πιθανότατα θα διαφωνούσε με την ενδεχόμενη απομάκρυνσή του.

Exclusive - Steve Cooper fighting to save his Nottingham Forest job - starting with the visit of Wolves #NFFC https://t.co/DEProvNZfe