Η Νότιγχαμ Φόρεστ στήριξε στο 100% τον Στιβ Κούπερ και τον «έδεσε» στον σύλλογο με νέο συμβόλαιο που έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2025.

Τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα που άφησαν τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην τελευταία θέση της Premier League είχαν ως αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί η θέση του Στιβ Κούπερ στην άκρη του πάγκου. Ωστόσο, ο σύλλογος του Βαγγέλη Μαρινάκη απέδειξε έμπρακτα και εμφατικά τη στήριξή του προς το πρόσωπο του Ουαλού τεχνικού με τον οποίο πανηγύρισε την άνοδο στα «σαλόνια», αφού όχι απλά τον διατήρησε στην τεχνική ηγεσία, αλλά ανακοίνωσε και την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2025!

Η θεαματική στροφή 180 μοιρών φάνηκε πως πλησιάζει μετά την πρόσληψη νέου αθλητικού διευθυντή, εκεί που, άλλωστε, η διοίκηση είχε αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη λειτουργία της ομάδας.

Έτσι, οποιαδήποτε θέμα με προπονητή όπως αυτό που συνέδεε το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ θεωρείται λήξαν και η Φόρεστ συνεχίζει με τον «αρχιτέκτονα» της ανόδου στο τιμόνι.

Nottingham Forest is delighted to announce that Head Coach Steve Cooper has signed a new contract with the Club until 2025.