Σχεδόν ένα χρόνο μετά την αμφιλεγόμενη εξαγορά της Νιούκαστλ από το PIF της Σαουδικής Αραβίας, η Premier League ανακοίνωσε πως θα αποβάλλει ιδιοκτήτες ομάδων σε περίπτωση παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Νέους κανονισμούς για να σκληρύνει τη στάση της απέναντι σε ιδιοκτήτες και στελέχη ομάδων θέσπισε η Premier League.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την τελευταία ενημέρωση που εξέδωσε η αγγλική λίγκα, οι ιδιοκτήτες συλλόγων κινδυνεύουν με αποκλεισμό για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν κυβερνητικές κυρώσεις.

Το... timing της ανακοίνωσης βέβαια προκάλεσε πολλά ερωτηματικά στην ποδοσφαιρική κοινότητα, από τη στιγμή που τον Οκτώβριο του 2021 η Premier League είχε ανάψει το πράσινο φως για την εξαγορά της Νιούκαστλ από το πανίσχυρο PIF της Σαουδικής Αραβίας.

Ένα κονσόρτιουμ υπό την ηγεσία του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Τζαμάλ Κασόγκι.

Εκείνη την περίοδο μάλιστα οι διαμαρτυρίες μπροστά στο ενδεχόμενο εξαγοράς των Magpies είχαν κατακλύσει τον κόσμο της Premier League, με τις αντιστάσεις ωστόσο τελικά να καταρρέουν μπροστά στην οικονομική δύναμη των Σαουδαράβων.

Την ίδια στιγμή πάντως η λίγκα σφίγγει τα λουριά και σε ό,τι αφορά τους υφιστάμενους κανονισμούς που αφορούν ιδιοκτήτες και στελέχη ομάδων, μεγαλώνοντας τη λίστα... παραπτωμάτων που μπορούν να επιφέρουν αποκλεισμό.

NEW: Premier League agrees toughened owners and directors' test - including disqualification for "human rights abuses". Goes significantly further than the independent regulator proposals pic.twitter.com/bgWVGyxjfi