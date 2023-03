Ο Ενγκολό Καντέ επέστρεψε στη δράση έπειτα από επτά μήνες, συμμετέχοντας για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, σε «κλειστό» φιλικό της Τσέλσι κόντρα στην Τσάρλτον και οι Μάουντ και Σίλβα ήταν εκεί για του δώσουν περισσότερη δύναμη.

Η απουσία του στη μεσαία γραμμή της Τσέλσι είναι κάτι παραπάνω από αισθητή εδώ και καιρό. Άλλωστε, το... μηχανάκι που ακούει στο όνομα Ενγκολό Καντέ δεν έχει αγωνιστεί για τους Μπλε από τα μέσα Αυγούστου, όταν και τραυματίστηκε στον ιγνυακό τένοντα του δεξιού μηρού.

Ο Γάλλος μέσος πάντως σήμερα (24/03) επέστρεψε, έστω και άτυπα, στη δράση, αφού κατάφερε να αγωνιστεί για περίπου μια ώρα στο «κλειστό» φιλικό των Λονδρέζων απέναντι στην Τσάρλτον, και οι τραυματίες συμπαίκτες του, Μέισον Μάουντ και Τιάγκο Σίλβα, βρέθηκαν στον πλευρό του για να τον απολαύσουν και να τον στηρίξουν. Μάλιστα, ο Άγγλος φόρεσε και μια μπλούζα με το όνομα του Γάλλου, δείχνοντας πραγματικά χαρούμενος για αυτόν.

Love the fact Mason Mount & Thiago Silva we’re giving support to Ngolo Kante today in the arranged friendly for him. pic.twitter.com/yyQRbb7OgI