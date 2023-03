Μπλεξίματα για την Έβερτον, η οποία, μετά από παραπομπή της Premier League, θα βρεθεί ενώπιον ανεξάρτητης επιτροπής, που θα διερευνήσει εις βάρος της κατηγορίες για οικονομικές παραβιάσεις.

Σαν να μην... έφτανε η μάχη σωτηρίας την οποία καλείται να δώσει η Έβερτον για να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, το club του Μέρσισαϊντ δείχνει να μπλέκεται και σε νέες νομικές περιπέτειες.

Κι αυτό διότι, Λιντς και Μπέρνλι υπέβαλαν σχετικό παράπονο και τα Ζαχαρωτά θα αναγκαστούν να παραπεμφθούν σε ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα διεξάγει έρευνα για φερόμενες οικονομικές παραβιάσεις όσον αφορά τη σεζόν 2021-22.

