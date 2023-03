Σύμφωνα με δημοσιεύμα της «Sun» ο Μέισον Γκρίνγουντ σκοπεύει να παντρευτεί την κοπέλα του, Άριετ Ρόμπσον, η οποία τον είχε καταγγείλει για βιασμό και μάλιστα περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Μέσα σε 14 μήνες Χάριετ Ρόμπινσον και Μέισον Γκρινγουντ έφτασαν από τα δικαστήρια στα... σκαλιά της εκκλησίας. Τον Ιανουάριο του 2022 η κοπέλα του ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατήγγειλε τον σύντροφο για βιασμό και ξυλοδαρμό. Μάλιστα υπήρχε και σχετικό βίντεο που «έκαιγε» τον διεθνή Άγγλο επιθετικό Γιουνάιτεντ, όπως και ηχητικά κλιπ, στα οποία ακουγόταν να την εξαναγκάζει σε σεξουαλική επαφή απειλώντας την με βία.

Εν τέλει 13 μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2023, ο Γκρίνγουντ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες λόγω απόσυρσης βασικών μαρτύρων καθώς και νέου υλικού που έφτασε στα χέρια των Αρχών. Το ζευγάρι είναι και πάλι μαζί, όπως έγινε γνωστό περιμένουν το πρώτο τους παιδί και σύμφωνα με δημοσιεύμα της «Sun» οι δυο τους αναμένεται σύντομα να παντρευτούν.

Ο Γκρίνγουντ από όταν έγινε η καταγγελία έμεινε εκτός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το μέλλον του είναι στον αέρα. Το συμβόλαιο του με τους Κόκκινους Διαβόλους έχει ισχύ μέχρι το 2025.

Mason Greenwood intends to marry his girlfriend, Harriet Robson after rape charges against him were dropped.



The pair are also set to welcome their first child together in the summer. #MUFC [The Sun] pic.twitter.com/A46BmGbRXZ