Νέο συμβόλαιο με την αγαπημένη του Μπράιτον υπέγραψε ο Σόλι Μαρτς, που ανανέωσε μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Ο Σόλι Μαρτς, ο οποίος βρίσκεται στην Μπράιτον από την ηλικία των 16 ετών, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στους «γλάρους» για ακόμη μία τρετία, έχοντας μάλιστα και οψιόν για επέκταση της συνεργασίας για ακόμη ένα έτος.

Ο 28χρονος Άγγλος αριστερός μέσος διανύει μία εξαιρετική σεζόν κι έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην πολύ καλή πορεία της Μπράιτον στην φετινή Premier League, η οποία είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Μαρτς έχει αγωνιστεί συνολικά σε 29 παιχνίδια την φετινή σεζόν έχοντας σκοράρει επτά γκολ και δώσει πέντε ασίστ σε 2.477 αγωνιστικά λεπτά.

We are delighted to confirm that Solly March has signed a new contract until June 2026, with an additional one-year option. 😁



