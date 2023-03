Ο Κάιλ Γουόκερ πιάστηκε από τις κάμερες μπαρ που επισκέφθηκε στο ρεπό του από τη Μάντσεστερ Σίτι να εμφανίζει το μόριό του σε δημόσια θέα και να αγγίζει το στήθος μιας γυναίκας που δεν είναι η σύζυγός του.

Σάλο έχουν προκαλέσει οι εικόνες που κυκλοφόρησαν με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Κάιλ Γουόκερ, ο οποίος απεικονίζεται να βγάζει το μόριό του μέσα σε μπαρ και να αγγίζει επανειλημμένα το στήθος μιας γυναίκας που δεν είναι η σύζυγός του.

Το ρεπό που έδωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα στους παίκτες του μετά τη νίκη επί της Νιούκαστλ βρήκε τον διεθνή Άγγλο οπισθοφύλακα σε τοπικό μπαρ το απόγευμα της Κυριακής, όπου οι σκηνές που είδαν το φως της δημοσιότητας όχι απλά δεν τον κολακεύουν, αλλά τον θέτουν στο στόχαστρο των Αρχών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η «Sun», ο πιωμένος Γουόκερ γλεντάει με την παρέα του, ανάμεσα στην οποία και δύο γυναίκες και μετά από λίγο κατεβάζει το παντελόνι του εμφανίζοντας το μόριό του σε κοινή θέα, προς δυσάρεστη έκπληξη και σοκ των υπόλοιπων παρευρισκόμενων.

Στη συνέχεια, ο παντρεμένος με την Άνι Κίλνερ μπακ εθεάθη να πιάνει από το στήθος και να φιλάει μια άλλη γυναίκα.

Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο, το βίντεο αυτό ενδέχεται να τον φέρει αντιμέτωπο με πειθαρχική έρευνα της αστυνομίας και ενδεχόμενη κατηγορία για έκθεση των γεννητικών του οργάνων σε κοινή θέα, η οποία στην Αγγλία επιφέρει ποινή φυλάκισης ως και δύο ετών.

