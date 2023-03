Ο οπαδός της Λίβερπουλ μπήκε να πανηγυρίσει με τους παίκτες της ομάδας το έβδομο γκολ κόντρα στη Γιουνάιτεντ και φάνηκε να γλιστράει και να πέφτει πάνω στους Άντριου Ρόμπερτσον και Κέρτις Τζόουνς, με τον Κλοπ έξαλλο να τον «κατσαδιάζει»!

Ο προπονητής της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ τα έψαλε σε έναν οπαδό της ομάδας που έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο του «Άνφιλντ», γλίστρησε και έπεσε επικίνδυνα πάνω στους παίκτες καθώς πανηγύριζαν το τελευταίο γκολ στην εμφατική επικράτηση επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (7-0).

Ο υποστηρικτής των «Reds» διέσχισε το γήπεδο προκειμένου να βρεθεί στους πανηγυρισμούς των παικτών της ομάδας του και φάνηκε να γλιστράει και να συγκρούεται με τον Άντριου Ρόμπερτσον και τον Κέρτις Τζόουνς, οι οποίοι έδειχναν να αισθάνονται δυσφορία. Καθώς ο οπαδός απομακρύνθηκε από τους stewards ο Κλοπ εθεάθη να του φωνάζει από την πλάγια γραμμή!

Δείτε το βίντεο:

Liverpool fan runs on the pitch and slides into Robertson, Klopp was furiouspic.twitter.com/SfptWtuB6S