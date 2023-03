Η τεράστια ανατροπή της Άρσεναλ κόντρα στην Μπόρνμουθ, που όμοιά της είχε να πετύχει έντεκα χρονια στην Premier League.

Η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα κατάφερε μία τεράστια ανατροπή απέναντι στην Μπόρνμουθ με τον Ρέις Νέλσον να σκοράρει στην τελευταία φάση του αγώνα και να της δίνει τη νίκη με 3-2 ενώ οι «κανονιέρηδες» είχαν βρεθεί να χάνουν με 2-0 στο 57ο λεπτό.

Για να καταλάβει κανείς την δυσκολία του επιτεύγματος της ομάδας του Λονδίνου, αλλά και το πόσο πολύ έχει αλλάξει φέτος, η Άρσεναλ είχε να πετύχει αντίστοιχημα ανατροπή στην Premier League έντεκα χρόνια.

Τελευταία φορά που οι «κανονιέρηδες» μπόρεσαν να ανατρέψουν παιχνίδι στο οποίο βρέθηκαν να χάνουν με δύο γκολ ή περισσότερα ήταν το Φλεβάρη του 2012 κόντρα στην Τότεναμ, όταν γύρισαν το παιχνίδι από 0-2 σε 5-2. Από τότε κι έπειτα δεν τα είχαν καταφέρει καμία από τις άλλες 65 φορές που συνέβη αυτό.

2012 - Arsenal have won a Premier League game in which they trailed by 2+ goals for the first time since February 2012 vs Tottenham (5-2) having gone winless in 65 such games prior to today. Scenes. pic.twitter.com/0i9uThfoB8