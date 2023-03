Γκουαρδιόλα: «Η μοίρα του Κομπανί είναι να γίνει προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι»

Το εγκώμιο του Βίνσεντ Κομπανί για το έργο του στη Μπέρνλι έπλεξε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, προτού υποστηρίξει πως το μέλλον του Βέλγου βρίσκεται στον πάγκο των Citizens.

Έναν παλιό τους γνώριμο θα συναντήσουν οι Πεπ Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι στο δρόμο τους προς τα ημιτελικά του FA Cup, μιας και η κληρωτίδα τους έφερε αντιμέτωπους με τη Μπέρνλι του Βίνσεντ Κομπανί!

Και με τον Βέλγο θρύλο των Citizens να επιστρέφει στο «Ετιχαντ» στις 18 Μαρτίου αλλά αυτή τη φορά ως αντίπαλος, ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε μόνο θετικά να πει προς το πρόσωπό του.

Συγκεκριμένα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του αγώνα με τη Νιούκαστλ, ο Καταλανός τεχνικός ρωτήθηκε για τον Κομπανί και εξήρε το έργο του στη Μπέρνλι, προτού τονίσει πως το μέλλον του πρώην στόπερ βρίσκεται στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι.

«Η συνέπεια που δείχνει η Μπέρνλι είναι αξιοθαύμαστη. Είναι κοντά στο να προβιβαστούν στην πρώτη κατηγορία και είμαι χαρούμενος που βλέπω την επιτυχία του. Θα επιστρέψει αργά ή γρήγορα. Η μοίρα του να γίνει προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι είναι γραμμένη στα αστέρια. Θα συμβεί, δεν ξέρω πότε αλλά θα συμβεί.

Εμείς έχουμε πιθανότητες να φτάσουμε στο Wembley, θα ανταγωνιστούμε απέναντι στον Βίνι και στην ομάδα του» ανέφερε χαρακτηριστικά.

