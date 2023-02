Ο Μπρούνο Φερνάντες μίλησε για τον τρόπο που ο Έρικ Τεν Χαγκ μεταμόρφωσε σε χρόνο-ρεκόρ τα αποδυτήρια και κατά συνέπεια την αγωνιστική εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εστιάζοντας στο ότι δεν δίστασε να τηρήσει την αυστηρότητά του στα μεγάλα ονόματα της ομάδας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βρει τη χαμένη ισορροπία εντός των αποδυτηρίων της και μαζί τη «φλόγα» που της έλειπε στο αγωνιστικό κομμάτι. Κι όλα αυτά τα χρωστά στον Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος σε λιγότερο από μία σεζόν έχει επαναφέρει τη λογική, το πλάνο και τη φιλοδοξία στο... λεξικό των Κόκκινων Διαβόλων.

Τίποτα, όμως, από τα παραπάνω δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχε πάρει τις σωστές αποφάσεις σε επίπεδο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό προκύπτει πως είναι το κλειδί βάσει και των όσων δήλωσε ο Μπρούνο Φερνάντες.

Ο Πορτογάλος ηγέτης της μεσοεπιθετικής γραμμής της Γιουνάιτεντ εξήρε εμμέσως τον Ολλανδό τεχνικό για το πόσο δίκαιος και αυστηρός υπήρξε όποτε χρειάστηκε ακόμα και στα μεγάλα ονόματα, με πιο τρανταχτό παράδειγμα την απόφασή του να παραγκωνίσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά και δύο ακόμα παίκτες που βρέθηκαν σε τέλμα στο πνευματικό κομμάτι, τους Σάντσο και Ράσφορντ.

«Όταν πρωτοήρθε, πήγαμε στην προετοιμασία και στις προπονήσεις που είχαμε απαιτούσε από εμάς: ''ή το κάνεις, ή είσαι εκτός ομάδας. Δεν παίζεις''.

Όλοι στην αρχή σκεφτόμασταν: ''Θα το κάνει με όλους ή όχι; Αν ένα μεγάλο όνομα δεν κάνει αυτό που του ζητήσει θα τον θέσει εκτός ή όχι;'' Και τελικά το έκανε όχι μία, αλλά πολλές φορές. Με τον Κριστιάνο, τον Σάντσο, τον Ράσφορντ», δήλωσε χαρακτηριστικά στο «BT Sport» και τον Ρίο Φέρντιναντ, δείγμα του ότι η πειθαρχία που επέβαλε ο Τεν Χαγκ στα αποδυτήρια αυτόματα έθεσε τις βάσεις για την αγωνιστική εκτόξευση του συνόλου. Όπως και της ατομικής βελτίωσης των παικτών, με πιο τρανό παράδειγμα τον αναγεννημένο Μάρκους Ράσφορντ.

“You do it, or you’re out!” 😳



“He did it with Cristiano, he did it with Jadon, he did it with Marcus…”@B_Fernandes8 breaks down what it has been like to work with Erik ten Hag, and what he expects of his players 😤 #BetweenTheLines | @rioferdy5 | https://t.co/EjQgOwTe18 pic.twitter.com/I46idmWjR1