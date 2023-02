Ο Θέζαρ Αθπιλικουέτα βγήκε από το νοσοκομείο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό που είχε στο παιχνίδι με την Σαουθάμπτον όντας μια χαρά στην υγεία του.

Ο Ισπανός σέντερ μπακ των «μπλε του Λονδίνου» υπέστη έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Σαουθάμπτον, αφού δέχθηκε κλωτσιά στο κεφάλι από τον Σεκού Μαρά στην προσπάθειά του να κάνει ανάποδο ψαλίδι και αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

