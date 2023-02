Ο Σεκού Μαρά στην προσπάθεια του να πιάσει ένα ανάποδο ψαλίδι κλώτσησε τον Θέσαρ Αθπιλικουέτα στο κεφάλι και ο Ισπανός βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και οξυγόνο.

Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Θέσαρ Αθπιλικουέτα. Στο 74ο λεπτό του αγώνα της Τσέλσι με την Σοαυθάμπτον ο Σεκού Μαρά προσπάθησε να πιάσει ένα... περίτεχνο ανάποδο ψαλίδι, όμως αντί για την μπάλα βρήκε το κεφάλι του αρχηγού των Μπλε. Ο Ισπανός αμυντικός έμεινε δέκα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο και εν τέλει αποχώρησε με φορείο και οξυγόνο, έχοντας όμως τις αισθήσεις του.

Sékou Mara with an attempted overhead kickoff but kicked Cesar Azpilicueta in the head. pic.twitter.com/PbZGbpKfW7

Cesar Azpilicueta is given OXYGEN in worrying scenes at Stamford Bridge as Chelsea defender is taken off on stretcher https://t.co/T04Hl58jXy pic.twitter.com/sUhrx3khhn