Ενώ όλα έδειχναν πως ο Τζέσι Μαρς θα γίνει ο νέος προπονητής της Σαουθάμπτον, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών ναυάγησαν εξαιτίας του βραχυπρόθεσμου συμβολαίου που προσέφεραν οι Άγιοι στον Αμερικάνο.

Μπορεί ο Τζέσι Μαρς να έφτασε μια ανάσα από το να επιστρέψει άμεσα στη δράση της Premier League, μετά την απόλυσή του από τη Λιντς, και να αναλάβει τη Σαουθάμπτον. Την τελευταία στιγμή ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του αγγλικού συλλόγου και του Αμερικάνου κόουτς κατέρρευσαν, επειδή, σύμφωνα με το Athletic, η διοίκηση των Αγίων προσέφερε στον Μαρς βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο με προοπτική ανανέωσης, κάτι πάντως που δεν ικανοποίησε τον πρώην τεχνικό των Παγωνιών.

Έτσι, η Σαουθάμπτον, που βρίσκεται στην τελευταία θέση της Premier League, εξακολουθεί να αναζητεί τον επόμενο προπονητή της, με τα βλέμματά της να στρέφονται εκ νέου στους Στίβεν Τζέραρντ και Φρανκ Λάμπαρντ. Η πρόθεση της ομάδας ήταν να «γεμίσει» το κενό που άφησε στην άκρη του πάγκου της η απομάκρυνση του Νέιθαν Τζόουνς πριν το επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Τσέλσι (18/02), κάτι το οποίο δεν αναμένεται να επιτευχθεί, με τον Ρούμπεν Σέλες να αναλαμβάνει ως υπηρεσιακός.

