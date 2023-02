Η Σαουθάμπτον απέλυσε τον Νέιθαν Τζόουνς από την θέση του προπονητή της και βρίσκεται σε αναζήτηση νέου στην μάχη που κάνει για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Οι «Άγιοι» πήραν την απόφαση να διακόψουν την συνεργασία τους με τον 49χρονο Ουαλό τεχνικό, που ήρθε στην ομάδα τον περασμένο Νοέμβριο από την Λούτον, μετά την χθεσινή εντός έδρας ήττα της ομάδας τους από την Γουλβς με 2-1, που γύρισε το παιχνίδι ενώ ήταν με δέκα παίκτες από το 27ο λεπτό.

Ο Νέιθαν Τζόουνς έκατσε σε οκτώ παιχνίδια στον πάγκο της Σαουθάμπτον όπου γεύτηκε μόλις μία φορά την χαρά της νίκης και ηττήθηκε στα υπόλοιπα επτά παιχνίδια, με την ομάδα του να σκοράρει έξι γκολ και να δέχεται 16.

Nathan Jones' record as Southampton manager:



◉ Matches: 8

◉ Losses: 7

◉ Draws: 0

◉ Wins: 1

◉ Goals scored: 6

◉ Goals conceded: 16



