Σύμφωνα με το «Athletic», ο Τζέι Μαρτς θα είναι ο επόμενος προπονητής της Σαουθάμπτον μετά το κρίσιμο μίτινγκ μεταξύ των δύο πλευρών την Δευτέρα (13/02).

Ο Αμερικανός τεχνικός, που αποτέλεσε πρόσφατα παρελθόν από την Λιντς Γιουνάιτεντ, φαίνεται πως δεν θα αργήσει να βρει δουλειά εκ νέου και μάλιστα ξανά στην Premier League.

Ο Τζέσι Μαρτς επικράτησε μεταξύ άλλων υποψηφίων, όπως οι Στίβεν Τζέραρντ και Φρανκ Λάμπαρντ, αφού τα πράγματα πήγαν πολύ καλά στην συνάντηση που έλαβε χώρα την Δευτέρα (13/020 μεταξύ των δύο πλευρών.

Μάλιστα, η Σαουθάμπτον θέλει να έχει το νέο της προπονητή στον πάγκο της στο παιχνίδι με την Τσέλσι που θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου. Σύντομα αναμένεται η οριστική απόφαση για τον άνθρωπο που θα αναλάβει να ξεκολλήσει τους «Άγιους» από τον πάτο της βαθμολογίας, με τον Μαρτς να φαντάζει πλέο αδιαφιλονίκητο φαβορί.

🚨EXCL: Jesse Marsch is set to become #SaintsFC manager.



Contract length was a sticking point but Monday's talks went well. Club wanted a new manager before Chelsea & Marsch was the lead candidate.



w/@dansheldonsport & @PhilHay_ @TheAthleticFC https://t.co/GaVuYactIT