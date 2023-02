Η Λιντς επιβεβαίωσε πως o υπηρεσιακός τεχνικός, Μάικλ Σκουμπάλα, θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας μέχρι νεοτέρας.

Με τον Μάικλ Σκουμπάλα θα πορευτεί στην τεχνική της ηγεσία η Λιντς όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της ομάδας. Μαζί με τον Πάκο Γκαγιάρδο και τον Κρις Άρμας στο πλευρό του θα οδηγήσουν τη Λιντς και στην επόμενη αναμέτρηση της απέναντι στην Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ».

Ο Σκουμπάλα μίλησε αμέσως μετά την ανακοίνωση τονίζοντας: «Μου αρέσει πραγματικά η εμπειρία, η ομάδα και το προπονητικό τιμ ανταποκρίθηκαν καλά. Ξέρω ότι όταν μιλάω για τον Πάκο και τον Κρις, λέω ότι είναι τιμή μου να βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή αυτού του συλλόγου. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βοηθήσουμε στην άνοδο της ομάδας στη βαθμολογία, η διοίκηση επικεντρώνεται στο μακροπρόθεσμο μέλλον της ομάδας».

Leeds United confirm that Michael Skubala, Paco Gallardo and Chris Armas are to remain in charge of the first team, starting with Everton away. Not announced as to the end of the season at this stage - but for "forthcoming fixtures".@TheAthleticFC https://t.co/6IrqhXv3rj