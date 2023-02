Γκουαρδιόλα: «Η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα στην Premier League» (vid)

O προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, στις δηλώσεις του ενόψει του ντέρμπι με την πρωτοπόρο Άρσεναλ χαρακτήρισε τους Κανονιέρηδες ως την καλύτερη ομάδα της Premier League.

Μπορεί η Τετάρτη (15/2) να είναι ημέρα Champions League, όμως τα βλέμματα αρκετών θα είναι στραμμένα στο Νησί και στο «Emirates», όπου η Άρσεναλ θα υποδεχτεί την Μάντσεστερ Σίτι σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την Premier League. Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι ο προπονητής των πρωταθλητών Πολιτών, Πεπ Γκουαρδιόλα, χαρακτήρισε τους Κανονιέρηδες ως τη μέχρι στιγμής καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος.

«Μέχρι στιγμής, η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα στην Premier League. Το νιώσαμε πριν από μερικές εβδομάδες στο Κύπελλο Αγγλίας. Η δέσμευση είναι έντονη. Θα είναι μια μεγάλη, μεγάλη μάχη.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν πιστεύω πραγματικά ότι πριν από μία εβδομάδα ήμασταν εκτός φόρμας και τώρα έχουμε επιστρέψει σε φόρμα. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, μπορείς να παίξεις καλά και να κερδίσεις και όλα είναι τέλεια, αλλά αύριο μπορεί να χάσεις.

Αύριο είναι σημαντικό παιχνίδι. Όλοι το ξέρουν και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

🗣️ “So far they are the best team in the Premier League. We felt it a few weeks ago when we played them in the FA Cup. Their commitment and sharpness.”



Pep Guardiola on how significant the game is against Arsenal tomorrow. 💪 pic.twitter.com/SscEcmAomL