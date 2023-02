Γκουαρδιόλα: «Ζητώ συγγνώμη στον Τζέραρντ, ντρέπομαι για το ανόητο σχόλιο που έκανα»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι με την Άρσεναλ βρήκε την ευκαιρία να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη από τον Στίβεν Τζέραρντ.

Η ατάκα του... εκνευρισμένου Πεπ Γκουαρδιόλα «Μήπως φταίμε και που γλίστρησε ο Τζέραρντ;» προκάλεσε αντιδράσεις, όμως ο Ισπανός αναγνώρισε το λάθος του. Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι με την Άρσεναλ απολογήθηκε δημόσια για το... άστοχο σχόλιο του.

«Πιστεύω πραγματικά τα σχόλιά μου για την υπεράσπιση του συλλόγου μου, αλλά δεν εκπροσώπησα καλά την ομάδα μου, χρησιμοποιώντας το όνομα του Στίβεν Τζέραρντ σε αυτά τα ανόητα σχόλια. Ζητώ συγγνώμη σ' αυτόν, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, την οικογένειά του.

Ήταν ανόητο. Ζητώ συγγνώμη από τον Στίβεν Τζέραρντ για τα περιττά, ανόητα σχόλιά μου. Ξέρει πώς θαυμάζω αυτόν και την καριέρα του, τι έχει κάνει γι' αυτή τη χώρα. Ντρέπομαι για τον εαυτό μου, δεν του αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεπ Γκουαρδιόλα .

🗣️ “I apologise to Steven Gerrard for my unnecessary and stupid comment I said. He knows how I admire him and his career. I am ashamed of myself for what I said.”



Pep Guardiola opens up his presser by apologising to Steven Gerrard for his comments about him. pic.twitter.com/xq3QyGexeE