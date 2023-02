Οι οπαδοί της Σίτι σήκωσαν πανό προς τιμήν του δικηγόρου που θα τους υπερασπιστεί για την υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων και το κλαμπ ακολούθησε παίζοντας την κατάλληλη... μουσική.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η είδηση της παραπομπής της Μάντσεστερ Σίτι από την Premier League για περισσότερες από 100 οικονομικές παραβάσεις, με το κλαμπ να θωρακίζεται με τον γνωστό Άγγλο δικηγόρο, Ντέιβιντ Φίλιπ Πάνικ, που θα αναλάβει την υπερασπιστική γραμμή.

Και με τον Λόρδο Πάνικ στο πλευρό τους, οι φίλοι της Σίτι αποφάσισαν να ανεβάσουν ένα πανό με... λογοπαίγνιο προς τιμήν του στο «Έτιχαντ», το οποίο έγραφε «Πανικός στους δρόμους του Λονδίνου».

Οι άνθρωποι του κλαμπ μάλιστα δεν άφησαν την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και μετά το φινάλε του αγώνα απέναντι στην Άστον Βίλα έβαλαν να παίζει στα μεγάφωνα το τραγούδι «Panic» από το βρετανικό ροκ συγκρότημα The Smiths.

Man City played Panic by The Smiths at the end of today’s game, after this banner was unfurled hailing David Pannick, who is leading their legal defence against financial irregularities #MCFC @MirrorFootball pic.twitter.com/9TlLuqZP2q