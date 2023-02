Η Μάντσεστερ Σίτι προσέλαβε τον δικηγόρο Λόρδο Πάνικ, ο οποίος ήταν στη νομική ομάδα του Μπόρις Τζόνσον στην υπόθεση Partygate και του προσέφερε αμοιβή επιπέδου... Ντε Μπρόινε, καθώς θα φτάνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα.

Σαν... βόμβα έσκασε στο αγγλικό ποδόσφαιρο η είδηση της παραπομπής της Μάντσεστερ Σίτι από την Premier League για περισσότερες από 100 οικονομικές παραβιάσεις από το 2009 έως και το 2018. Οι Πολίτες πλέον κινδυνεύουν με αφαίρεση βαθμών ή ακόμα και με αποβολή από τη Λίγκα, οπότε πρέπει να έχoουν μια ισχυρή υπερασπιστική γραμμή.

Η διοίκηση της Σίτι επέλεξε έναν δικηγόρο από το πολύ... πάνω ράφι. Πρόκειται για τον Ντέιβιντ Φίλιπ Πάνικ, η όπως είναι πιο γνωστός στο Νησί, Λόρδος Πάνικ. Μεταξύ άλλων ο 56χρονος Βρετανός ήταν στη νομική ομάδα του Μπόρις Τζόνσον στο σκάνδαλο Partygate. Συνήθως χρεώνει 5.000 λίρες την ώρα αλλά θα μπορούσε να χρεώσει τη Σίτι 80.000 λίρες την ημέρα ή 400.000 λίρες την εβδομάδα, αν η υπόθεση οδηγηθεί σε δίκη. Με άλλα λόγια θα αμοίβεται με μισθό... Ντε Μπρόινε.

