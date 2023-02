Για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τον Τύπο αφότου έγιναν γνωστές οι κατηγορίες που βαραίνουν τον σύλλογο, τέθηκε ο προπονητής της Μάντεστερ Σίτι Πεπ Γκουαρδιόλα, εκφράζοντας την πλήρη στήριξή του στους ανθρώπους της ομάδας.

Η έρευνα της Premier League για τυχόν παραβάσεις του FFP από την Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώθηκε και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις για όλες τις σεζόν από το 2009 έως και το 2018.

Ο προπονητής των «Σίτιζενς» τέθηκε σήμερα (10/02) για πρώτη φορά από την γνωστοποίηση των κατηγοριών ενώπιον των δημοσιογράφων.Ο πολύπειρος κόουτς ρωτήθηκε αν, έχοντας δεσμευτεί να φύγει από τη Σίτι, εάν η ιεραρχία του είπε ψέματα, εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στον σύλλογο.

Στην συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε μεταφέροντας τα συλλυπητήρια του και του συλλόγου στα θύματα των φονικών σεισμών που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία και εν συνεχεία μπήκε κατευθείαν στο θέμα. «Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι έχουμε ήδη καταδικαστεί», τόνισε, αναφερόμενος στις κατηγορίες για την Πρέμιερ Λιγκ. «Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αυτό που συνέβη τη Δευτέρα είναι το ίδιο με αυτό που συνέβη με την UEFA… είχαμε ήδη κατηγορίες και τώρα μόλις "χρεωθήκαμε". Ο σύλλογος απέδειξε ότι ήμασταν εντελώς αθώοι [με την UEFA]».

Ο Καταλανός υπερασπίστηκε με σθένος τον σύλλογο, αναφερόμενος στον αποκλεισμό της Σίτι από το Champions League που τελικώς ανετράπη το 2020 και στους εννέα συλλόγους που έγραψαν στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο ζητώντας να διατηρηθεί ο αποκλεισμός. «Πρέπει να καταλάβετε ότι 19 ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ μας κατηγορούν χωρίς την ευκαιρία να υπερασπιστούμε [τους εαυτούς μας]. Ο λόγος του συλλόγου μου, του ιδιοκτήτη μου, του προέδρου μου, του διευθύνοντος συμβούλου μου, των ανθρώπων μου, που έχουν εξηγήσει τα πάντα αυτά τα τρία ή τέσσερα χρόνια... ξέρετε ακριβώς με ποια πλευρά είμαι»

«Ο χρόνος θα καθορίσει τί θα συμβεί. Αλλά σε περίπτωση που δεν είμαστε αθώοι, θα δεχτούμε αυτό που θα αποφασίσει ο δικαστής και η Premier League. Θα πέσουμε στη χαμηλότερη κατηγορία, κανένα πρόβλημα. Έχουμε βρεθεί εκεί και στο παρελθόν. Θα καλέσουμε πίσω τον Πολ Ντίκοφ, τον Μάικ Σάμερμπι και θα κάνουμε μια καλή πορεία. Δεν είναι μια πρωτοφανής ιστορία. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα είμαστε αθώοι», πρόσθεσε.

Guardiola: “I'm fully convinced that we will be innocent — and then what will happen next? Will we stop now? Since Abu Dhabi took over the club, it's been like that” 🔵 #MCFC @spbajko



“Between 19 Premier League teams or the words of my people, I rely on the words of my people”. pic.twitter.com/cjaOmEbf5G