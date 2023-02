Νέιθαν Τζόουνς: «Εύκολη ζωή και Ουαλή σύζυγος; Όχι είμαι εδώ για να δοκιμάσω τον εαυτό μου»

Ο υπ' ατμόν προπονητής της Σαουθάμπτον Νέιθαν Τζόουνς δήλωσε ότι απολαμβάνει την πίεση της Πρέμιερ Λιγκ και επέμεινε ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να την σώσει από τον υποβιβασμό.

Ο Νέιθαν Τζόουνς έχει χάσει έξι από τα επτά παιχνίδια της Premier League ως προπονητής της Σαουθάμπτον- οι οπαδοί του φώναζαν να φύγει από τον σύλλογο κατά τη διάρκεια της ήττας της περασμένης εβδομάδας από την Μπρέντφορντ, μετά την οποία ο Τζόουνς επέμεινε ότι δεν θα κάνει πλέον «συμβιβασμούς» για ορισμένες «αρχές».

Το περασμένο Σάββατο οι «Άγιοι» ηττήθηκαν με 3-0 στο Gtech Community Stadium η έκτη ήττα τους σε επτά παιχνίδια της Premier League υπό τον Τζόουνς- και ο προπονητής αντέδρασε αποκαλύπτοντας ότι αισθάνεται ότι «συμβιβάστηκε όσον αφορά ορισμένες αρχές» εξαιτίας του «προσωπικού», των «οπαδών» και του «τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι θέλουν να παίζουν». Ο Ουαλός κόουτς τόνισε επιπλέον ότι του αρέσουν τα δύσκολα και πως δεν θέλησε στη ζωή του να συμβιβαστεί με τα εύκολα.

«Θα μπορούσα να μείνω σε μια κοινότητα ορυχείων, να γίνω καθηγητής φυσικής αγωγής και να έχω μια ωραία ζωή, να παντρευτώ μια ωραία Ουαλή. Αλλά δεν το έκανα. Θέλω να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε κάθε επίπεδο και αυτό δεν είναι τίποτα εναντίον των Ουαλών γυναικών. Θέλω να δοκιμάσω τον εαυτό μου», ανέφερε συγκεκριμένα.

Southampton boss Nathan Jones: "I could have stayed in a mining community, been a PE teacher and had a nice life, married a nice Welsh girl. I don’t. I want to test myself on every level & that’s nothing against Welsh women. I want to test myself."



What a quote that is. pic.twitter.com/ZronFftoKZ