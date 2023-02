Σε ακόμα μια προσθήκη προχωρά η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία ήρθε σε συμφωνία και με τον ελεύθερο Αντρέ Αγιού για συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «City Ground» ως το καλοκαίρι.

Μετά το ντεμαράζ ανακοινώσεων των Νάβας, Σέλβι και Φελίπε της Νότιγχαμ Φόρεστ την τελευταία ημέρα των μεταγραφών οι Ρεντς κατάφεραν να προχωρήσουν σε ακόμα μια κίνηση ενίσχυσης του ρόστερ τους, συμφωνώντας με τον Αντρέ Αγιού, που επιστρέφει στην Premier League, μετά τις θητείες του σε Σουόνσι και Γουέστ Χαμ.

Ο παίκτης είχε μείνει ελεύθερος από την Αλ Σαντ του Κατάρ και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο εξάμηνης διάρκειας, το οποίο θα τον κρατήσει στη Φόρεστ μέχρι το καλοκαίρι. Για την περίπτωσή του είχε ενδιαφερθεί και η Έβερτον, ενώ ο 33χρονος αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Μουντιάλ, εκπροσωπώντας την Γκάνα.

André Ayew to Nottingham Forest, here we go! Agreement completed now on a six month deal, Ayew’s already in UK to undergo medical tests 🚨🔴🌳🇬🇭 #NFFC



Ayew was available as free agent. pic.twitter.com/Npc3sQNgiT