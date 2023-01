Τρεις νέες προσθήκες ανακοίνωσε και επίσημα η Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους Κέιλορ Νάβας, Σέλβι και Φελίπε να ντύνονται στα Κόκκινα.

Εντυπωσιακό ήταν το μεταγραφικό... κλείσιμο για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μιας και οι νεοφώτιστοι της Premier League ανακοίνωσαν και επίσημα τρεις σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις στις οποίες προχώρησαν την τελευταία μέρα των μεταγραφών.

Ο λόγος για τον Κέιλορ Νάβας, που είναι δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν, τον Φελίπε με μεταγραφή από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τον Σέλβι επίσης με μεταγραφή από τη Νιουκάστλ.

Keylor Navas is a Red. 😍



Your new home awaits. 🏡