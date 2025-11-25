Η Λεβερκούζεν έκανε άνω - κάτω το Μάντσεστερ και υποχρέωσε τη Σίτι στην πρώτη φετινή της ήττα στη League Phase. Η Γιουβέντους πήρε διπλό στη Νορβηγία, ανατροπή η Μαρσέιγ!

Η Λεβερκούζεν άφησε... άφωνο το Μάντσεστερ, πέρασε επιβλητικά από το «Ετιχαντ», όπου επικράτησε 2-0 της Σίτι. Πρώτη ήττα για την ομάδα του Πεπ στη League Phase, με τον Καταλανό να... μετανιώνει για το rotation. Οι Γερμανοί με αυτή την επιτυχία εκτοξεύθηκαν στην 13η θέση, ενώ οι Πολίτες έπεσαν στην 6η. Στο πρώτο μέρος, η ομάδα του Γκουαρδιόλα φάνηκε επηρεασμένη από την αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ, αφού δεν μπόρεσε να επιβάλει τον ρυθμό της. Μια καλή στιγμή του Ακε στο 5ο λεπτό ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να παρουσιάσουν οι γηπεδούχοι στο πρώτο 45λεπτο. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία της αναμέτρησης και κατάφεραν να προηγηθούν στο 20ο λεπτό. Ο Αλεχάντρο Γκριμάλντο με ένα σουτ μέσα από την περιοχή πέτυχε το 1-0 και έδωσε αυτοπεποίθηση στην ομάδα του. Με το… καλησπέρα του β' μέρους, ο Σικ τιμώρησε την αδράνεια της άμυνας των γηπεδούχων, διαμορφώνοντας το 2-0 με κεφαλιά, έπειτα από ασίστ του Μάσα. Ο Χάαλαντ μπήκε στο ματς, είχε καλές στιγμές, όχι όμως και τον τρόπο να αλλάξει την κατάσταση.

Νάπολι - Καραμπάγκ 2-0

Ο μόνος που θα μπορούσε να σταματήσει τη Νάπολι στην αναμέτρηση με την Καραμπάγκ ήταν ο γκολκίπερ των Αζέρων, Κοχάλσκι. Ο Πολωνός κατέβασε ρολά, απέκρουσε μάλιστα και το πέναλτι του Χόιλουντ στο 56', αλλά δεν συνέχεια... λύγισε και η Νάπολι επικράτησε τελικά με 2-0. Στο 65' ο «καυτός» ΜακΤόμινεϊ με κοντινή κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε, ενώ λίγο αργότερα το αυτογκόλ του Γιάνκοβιτς διαμόρφωσε και το τελικό 0-2, αποτέλεσμα που έβαλε τους Παρτενοπέι εντός της 24άδας.

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 4-0

Παράσταση τεσσάρων αστέρων παρουσίασε η Ντόρτμουντ στη Βεστφαλία, η οποία ισοπέδωσε με 4-0 τη Βιγιαρεάλ κι ανέβηκε στην πρώτη τετράδα της League Phase. Το γκολ του Γκιρασί στο 45+2΄που σκόραρε από κοντά άνοιξε το δρόμο για τους Γερμανούς, οι οποίοι στο 53΄απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα με την αποβολή του Φόιθ. Ο Ισπανός έδιωξε τη μπάλα με το χέρι πάνω στη γραμμή, με αποτέλεσμα να αντικρίσει απευθείας κόκκινη και να δώσει την ευκαιρία στη Ντόρτμουντ να σκοράρει με πέναλτι.

Και μπορεί ο Λουίζ Ζούνιορ να απέκρουσε την εκτέλεση του Γκιρασί με τα πόδια, όμως στην επαναφορά ο φορ της Ντόρτμουντ έγραψε το 2-0. Πέντε λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Αντεγιέμι να βρει δίχτυα, όταν από... διώξιμο του Παρτέι η μπάλα κόντραρε πάνω στον Γερμανό και πήρε πορεία προς το τέρμα. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Σβένσον στο 90΄+5΄για το 4-0, το οποίο θα μπορούσε να είχε γράψει ο Φάμπιο Σίλβα από το 81΄αν δεν είχε σημαδέψει το δοκάρι σε εκτέλεση πέναλτι.

Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους 2-3

Η Γιουβέντους έσπασε το ρόδι στο φετινό Champions League φεύγοντας με μία μεγάλη νίκη από το... παγωμένο Μπόντο (2-3). Ο Μπλόμπεργκ σάστισε τους Μπιανκονέρι στο 27' ανοίγοντας το σκορ για την Μπόντο που πήγε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα. Η Γιουβέντους έφερε «τούμπα» το ματς μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Οπέντα στο 48' ισοφάρισε, ενώ η σκαστή κεφαλιά του ΜακΚένι στο 59' έβαλε μπροστά την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι. Ωστόσο, η Μπόντο φάνηκε ότι θα «έκλεβε» τον βαθμό στο 87', όταν ο Φετ ευστόχησε σε πέναλτι. Όμως, ο Ντέιβιντ είχε τον τελευταίο λόγο για την Γιουβέντους σκοράροντας στο 90+1' για το τελικό 2-3.

Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Στο μηδέν (0-0) περιορίστηκαν Σλάβια Πράγας και Αθλέτικ Μπιλμπάο στη «μάχη» της Τσεχίας. Με τον Χρήστο Ζαφείρη στο αρχικό σχήμα (έγινε αλλαγή στο 79΄) οι Τσέχοπι κατάφεραν να αποσπάσουν τον βαθμό της ισοπαλίας από την ισπανική ομάδα και να προσπεράσουν προσωρινά τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία με έναν βαθμό περισσότερο. Οριακά πιο πάνω έμεινε η Μπιλμπάο που μετράει την απογοητευτική συγκομισή των τεσσάρων βαθμών που την έχουν περιορίσει στην 28η θέση κι εκτός της πρώτης 24αδας.

Μαρσέιγ - Νιουκάστλ 2-1

Εντυπωσιακή η Μαρσέιγ, έκανε την ανατροπή κόντρα στη Νιουκάστλ, επικράτησε 2-1 εντός και βρέθηκε στην 19η θέση. Ηταν η δεύτερη επιτυχία για τους Μασσαλούς, αλλά και η δεύτερη ήττα για τους Άγγλους που μετρούσαν στη διοργάνωση σερί τριών νικών. Κι όμως, οι Καρακάξες κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Μπαρνς στο 6ο λεπτό με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, πήραν τον έλεγχο και χάρη σε ένα απίθανο πεντάλεπτο στην επανάληψη έκαναν την ολική ανατροπή. Στο 46' από ασίστ του Μπακολά ο Ομπαμεγιάνγκ πέτυχε το 1-1. Στο 50' ο Γουεά σέρβιρε και ο Ομπαμεγιάνγκ διαμόρφωσε το 2-1.