Ο Ζοάο Κανσέλο βρίσκεται κοντά στην Μπάγερν Μονάχου και σύμφωνα με τη Daily Mail o λόγος που αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι είναι οι σχέσεις του με τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Ζοάο Κανσέλο από το... πουθενά οδεύει προς τη Μπάγερν Μόναχου με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Σίτι. Πρόκειται για εξέλιξη έκπληξη, καθώς από το 2019 που πήρε μεταγραφή από τη Γιουβέντους μέχρι και τη διακοπή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ήταν βασικό στέλεχος των Πολιτών, όμως το τελευταίο διάστημα τα πράγματα άλλαξαν.

Στις τελευταίες τρεις αναμετρήσεις των πρωταθλητών Αγγλίας, μετά από την ήττα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, ο Πορτογάλος έμεινε στον πάγκο. Ο διεθνής μπακ είχε δυσανασχετήσει με την έλλειψη αγωνιστικών λεπτών και σύμφωνα με τη Daily Mail ο Κανσέλο είχε... έντονες σεζητήσεις με τον Πεπ Γκουαρδιόλα και οι σχέσεις των δυο ανδρών οδήγησαν τον Πορτογάλο στην «αγκαλιά» της Μπάγερν.

