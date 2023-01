Η Νότιγχαμ Φόρεστ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του έμπειρου κεντρικού αμυντικού, Φελίπε, ενώ όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Telegraph είναι κοντά στον μέσο της Νιουκάστλ, Τζόντζο Σέλβι.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι κοντά σε ακόμα δυο μεταγραφικές κινήσεις λίγα 24ωρα πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Οι Reds είναι κοντά σε διπλή ενίσχυση, σε άμυνα και μεσαία γραμμή, καθώς είναι σε προχωρημένες επαφές τόσο με τον Φελίπε όσο και με τον Τζόντζο Σέλβι.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νότιγχαμ είναι κοντά σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Φελίπε. Ο 33χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός την τρέχουσα σεζόν μετράει μόλις τέσσερις συμμετοχές και το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι. Αν οι Ροχιμπλάνκος συμφωνήσουν για την πώληση του έμπειρου αμυντικού θα προσπαθήσουν να φέρουν άμεσα στη Μαδρίτη τον Σογιουντσού της Λέστερ και να μην περιμένουν το καλοκαίρι.

